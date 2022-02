Rinichii copilasului cazut de la etaj au ajuns la un baiat de 11 ani si o fetita de 17

Inima si ficatul vor salva doua vieti ale unor copii din GermaniaRinichii prelevati de la copilul in varsta de doi ani, aflat in moarte cerebrala, au ajuns la doi copii in varsta de 11 si 17 ani, care vor putea avea sansa la o viata normala in urma transplanturilor. Interventiile au avut loc in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon", alaturi si de specialisti de la Spitalul de Copii "Sf. Maria". Initial, a fost luat in considerare pentru transplant un ... citeste toata stirea