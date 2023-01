Rinichii si ficatul unei persoane aflata in moarte cerebrala au salvat trei vieti

Mai multe echipe de medici din Iasi au efectuat, duminica, prima prelevare de organe din acest an de la o persoana aflata in moarte cerebrala, transplantand rinichii si ficatul unor persoane bolnave, transmite Agerpres.ro.Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, doctor Raluca Neagu Movila, a declarat, luni, ca este prima prelevare din acest an facuta la Iasi de la o persoana aflata in moarte cerebrala si a doua din regiunea Moldovei, prima fiind efectuata in Suceava, la inceputul lunii ... citeste toata stirea