Robotica in slujba medicinei. Tratament revolutionar disponibil la Iasi, pentru bolnavii de Parkinson

Printre cele mai revolutionare tehnologii din secolul XXI se numara si un tratament pentru bolnavii de Parkinson - sunt aparate care vin ca o extindere a mainii neurochirurgului si care ajuta oamenii chiar si fara internare. Evolutia medicinei a dus la tratamente revolutionare. In cazul pacientilor diagnosticati cu Parkinson, multa vreme s-a crezut ca nu exista tratament care poate duce la disparitia bolii in intregime, medicatia in scop paliativ fiind varianta principala de tratament. Acum, ... citeste toata stirea