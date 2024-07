Robotul care lucreaza in agricultura 24 de ore pe zi ajunge la Iasi!

* Ag Bot 5.115T2 face parte din cea mai recenta generatie de roboti agricoli realizati in Olanda * nu are cabina, fiind controlat prin telecomanda de la distanta, inclusiv de pe smartphone sau tableta, executand lucrari agricole, in mod independent si autonom, 24 de ore pe ziVineri si sambata, la conferinta "Protectia solurilor agricole si silvice in conditiile schimbarilor climatice", organizata de Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) impreuna cu Academia ... citește toată știrea