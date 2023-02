Rocada guvernamentala - contributie PSD (P)

Acordul semnat in cadrul coalitiei guvernamentale precizeaza ca, la sfarsitul lunii mai 2023, se va face rocada guvernamentala in fruntea statului.Desi este o alianta formata in contextul unei crize geopolitice si economice, PSD a demonstrat, inca de la inceput, prin actiuni concrete, ca binele romanilor primeaza in raport cu rafuielile politice, iar contributia stangii la guvernare se poate constata cu usurinta prin prisma proiectelor adoptate si a contributiei pe care Partidul Social ... citeste toata stirea