Rodnic, prietenul gospodariei tale, acum si in judetul Iasi (P)

Rodnic, partenerul tau pentru pui de o ziBrandul Rodnica luat nastere in 2021 din dorinta de a furniza micilor gospodari pui sanatosi pentru propria gospodarie. Am inceput in judetele Vaslui, Bacau, Galati si ne-am extins in Neamt si Iasi (aicigasesti toate localitatile in care suntem prezenti).Ce sunt puii de o zi?Puii de o zi sunt puii mici, abia iesiti din ou.La Rodnic producem 2 rase de pui de o zi:rasa de pui de carne, care sunt special crescuti pentru dezvoltarea muschilor si ... citeste toata stirea