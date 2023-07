Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Editura Junimea organizeaza joi, 6 iulie, incepand cu ora 16.00, in Sala "Petru Caraman", evenimentul de lansare a volumului "Rolul costumului national in faurirea Romaniei moderne. Viitorul il tese femeia", semnat de Simona G. Laiu.Autoarea este o pasionata cercetatoare si colectionara de textile si arta taraneasca romaneasca. Este consilier pentru mai multe organizatii culturale din SUA ca ... citeste toata stirea