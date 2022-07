Romania, arsa de soare. Temperatura pajistilor, 60-70 de grade. La Iasi se anunta 35 de grade Celsius

Valul de caldura care a cuprins Romania saptamana trecuta a dus la incalzirea solului si scaderea umiditiaii la 2%. Cu alte cuvinte, e seceta. Iar canicula mai dureaza cel putin trei zile. Potrivit accuweather, la Iasi sunt anuntate 35 de grade, temepratura care va scadea joi, cand sunt asteptate si ploi.Despre efectele acestor temperaturi ridicate, a scris profesorul Silviu Gurlui pe pagina sa de Facebook."Modelele arata doar 2% apa in sol, in zona Moldovei. La atita de putina apa in sol, ... citeste toata stirea