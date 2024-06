Primaria municipiului Iasi invita atat locuitorii orasului cat si turistii, in preajma Sanzienelor, la cea de-a VIII-a editie a Festivalului Iei - RomanIA Autentica, in cadrul careia pot asculta muzica populara si pot vizita totodata diferite targuri.Potrivit unui comunicat de presa, in perioada 22 - 24 iunie 2024, pe esplanada Palatului Culturii, este organizat Targul mesterilor populari. Cu acest prilej, cateva zeci de mesteri populari vor expune si comercializa obiecte traditionale ... citește toată știrea