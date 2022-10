Romania de maine nu va mai exista cu adevarat fara tinerii sai de azi! (P)

Peste 60% dintre tinerii Romaniei cred ca ne indreptam intr-o directie gresita, iar 2 din 3 tineri pana in 29 de ani nu au deloc incredere in Parlament sau in Guvern. Sunt datele Barometrului Tinerilor din Romania pentru 2022. Date pe care eu unul nu imi pot permite nici sa le ignor si nici sa le trec sub tacere.Mai adaug un element: in ultimii 10 ani, numarul tinerilor cu varste intre 15 si 29 de ani care au ales sa paraseasca tara noastra s-a dublat! Numarul lor a ajuns la 1,2 milioane. ... citeste toata stirea