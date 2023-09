Inceputul de an scolar aduce in continuare suficiente neajunsuri pentru copiii din judetul Iasi. Administratia penelista ramane mai preocupata de rezolvarea unor probleme de natura penala, decat de solutionarea unor situatii urgente care produc disconfort si riscuri pentru elevi.Un exemplu elocvent il reprezinta poticneala rusinoasa a administratiei judetene de la Iasi care se chinuie sa asigure elevilor laptele si cornul, adica o gustare la scoala."In special in mediul rural, alimentele ... citeste toata stirea