Romania, lider european la abandon scolar

* potrivit Eurostat, Romania este, din pacate, pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste rata abandonului scolar timpuriu * in 2023, 16,6% dintre tinerii cu varste intre 18 si 24 de ani au iesit din sistemul educational inainte de a finaliza scoala obligatorie * dincolo de aceasta cifra seci, se ascund povesti de viata intrerupte, vise neimplinite si oportunitati pierduteIntr-o Europa care priveste educatia ca pe un pilon al prosperitatii, Romania continua sa ramana in urma, ... citește toată știrea