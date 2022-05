Romania va sprijini Republica Moldova in demersurile de integrare europeana

Moment important la Iasi. A fost semnata o declaratie comuna in vederea sprijinirii Republicii Moldova in demersurile de integrare europeana. Declaratia a fost semnata in unul dintre cele mai importante locuri din Iasi cu adanci reverberatii in istoria moderna a Romaniei, Aula Universitatii Tehnice. Totul a fost posibil in timpul vizitei de lucru la Iasi a membrilor Comisiei Juridice, numiri si imunitati a membrilor Comisiei de politica externa si integrare europeana din Parlamentul Republicii ... citeste toata stirea