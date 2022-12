Romanian Creative Week 2023. Tinerii designeri sunt provocati sa intre in competitie

Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilorcreative romanesti, a anuntat primul Call for Projects pentru editia din2023, care va avea loc la Iasi, in perioada 19 - 28 mai. Tineriidesigneri sunt provocati sa isi prezinte colectiile pe impresionantulcatwalk al Romanian Fashion Week, alaturi de nume consacrate dinindustria modei.Competitia are loc in cadrul Innovative Future Platform, parte asectiunii Design a RCW, care si-a propus inca de la prima editie, ... citeste toata stirea