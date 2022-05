Romanian Creative Week Iasi - Ce inseamna industrii creative? Stiti ca fiecare iesean a dat 2 lei acestui festival?

Timp de 10 zile, Iasul este capitala industriilor creative din Romania. Romanian Creative Week reuneste aici peste 800 de artisti, care vor performa in 74 de evenimente din toate domeniile care inseamna creativitate. Dar ce inseamna industrii creative? Ce pondere ocupa acestea in economie, si ce importanta are Iasul in acest sector? Cativa dintre artistii prezenti la evenimentul anului 2022 din acest sector au incercat sa raspunda la aceasta intrebare."Cand vorbim de industrii creative ne ... citeste toata stirea