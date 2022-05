Romanian Fashion Week incepe, in acest weekend, in parcul Palas: Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda, un catwalk impozant

Romanian Fashion Week, cel mai mare festival de moda din Romania, cu un istoric de mai bine de un deceniu, incepe, in acest weekend, la Iasi. Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in parcul Palas, concerte care vor imbogati atmosfera, toate vor putea fi vazute live, in perioada 27 - 29 mai 2022.Romanian Fashion Week are, in acest an, doua sectiuni - Romanian Designers si IF Platform, dedicate prezentarii colectiilor a zeci de designeri consacrati, ... citeste toata stirea