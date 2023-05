Romanian Mental Health Film Festival revine la Iasi in perioada 4-7 mai 2023. A doua editie a primului festival de film dedicat sanatatii mentale se va desfasura in cinci locatii de renume din Iasi. Programul include opt proiectii de film, trei dialoguri si patru petreceri. Festivalul va aduce impreuna oameni din domenii diverse: artisti, specialisti in sanatate mentala, antreprenori, reprezentanti ai societatii civile, reprezentanti ai institutiilor administrative si culturale. Intrarea este ... citeste toata stirea