Romanii "adopta" familii ucrainene pentru masa de Paste (P)

Conform datelor oficiale, peste 700 000 de cetateni ucraineni au venit in Romania de la inceputul invaziei rusesti din 24 februarie. Desi tara noastra a fost in principal una de tranzit, peste 80 000 de ucraineni au ales sa ramana in Romania.Romanii i-au primit gratuit in casele lor, in centre organizate de autoritatile locale si in cele administrate de ONG-uri.Pe cel mai mare grup de sprijin destinat ucrainenilor ajunsi in tara noastra, UNIEsI PENTRU UCRAINA - z'ε' gradei grade ... citeste toata stirea