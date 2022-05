Romanii au intrat in economiile din banci si fonduri mutual: aproape un miliard numai in martie

Inflatia si razboiul au scos din banci economii personale de peste 4,42 miliarde de lei si investitii personale de aproape 1,57 miliarde de lei din fondurile de investitii romanesti, numai in luna martie. Si inca nu sunt date oficiale daca tendinta de dezinvestire nu se va fi amplificat in aprilie.Banii - si cei din depozite bancare si cei din investitii in fonduri - s-au dus in consum, cel mai probabil sub emotia inflatiei si incertitudinile initiale provocate de razboiul din Ucraina. ... citeste toata stirea