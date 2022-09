Romanii care si-au platit in avans case si apartamente risca sa ramana cu ochii in soare: trei sferturi dintre constructori amana proiectele!

"Totusi, un efect pozitiv al cresterii preturilor se poate observa in comportamentul firmelor si cautarea de solutii inovative, precum optimizarea designului si a calitatii proiectarii in scopul economisirii de materiale, reducerea pierderilor si a deseurilor, plus introducerea unor tehnologii avansate", noteaza sursa citata. In acest context, doar 10% dintre constructori au mentionat oprirea sau inghetarea lucrarilor, in timp ce 2% au concediat angajati pentru a raspunde situatiei din piata. ... citeste toata stirea