Au trecut 34 de ani de la caderea comunismului, dar una dintre metehnele acestui regim de trista amintire a supravietuit pana in zilele noastre: privilegiatul. Nomenclaturistul care a avut acces la alte magazine mai bine aprovizionate, in timp ce concetatenii lui stateau la cozi uriase, care locuia in case mai frumoase, furate de comunisti, care avea caldura si lumina cand restul romanilor aveau la dispozitie doar o lumanare, nu a disparut in unele cazuri decat cu numele.In realitate, ... citeste toata stirea