Romanii, solidari cu ucrainenii: mii de oferte de cazare gratuite (P)

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului.De la inceputul invaziei rusesti in Ucraina ieri dimineata, granitele Romaniei cu Ucraina sunt pline de persoane care cauta un loc sigur, iar romanii nu au ezitat sa le sara in ajutor. Pe grupul UNIEsI PENTRU UCRAINA - Euro'- grade sEuro grade- - United for Ukraine sunt in prezent circa 40 000 de membri, iar numarul lor creste in fiecare secunda.Cu ... citeste toata stirea