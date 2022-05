Romascanu, lupul pus paznic la demolarea istoriei noastre (P)

O demolare ilegala a unui monument istoric din Iasi, Casa Pogonat, comisa intr-o singura zi de un prieten al primarului Mihai Chirica, cu sprijinul acestuia, nu a fost elucidata nici pana azi, desi au trecut patru ani de la infama actiune.In tot acest timp, am facut mai multe demersuri, in calitate de parlamentar, inclusiv o conferinta de presa la fata locului, la care primarul Mihai Chirica a raspuns cu obraznicie. Nu s-a intamplat nimic, iar in locul cladirii ce a apartinut unui ilustre ... citeste toata stirea