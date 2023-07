Iarasi e vara, iarasi fugim de caldura dupa care vom tanji la iarna, iar lumea e tot mai preocupata sa se ascunda de arsita zilei. Fiecare cauta un mijloc de a se racori, stand fie sub o streasina, sub un umbrar ori la o terasa, poate la o piscina sau unde le vor permite banii.Cei mai multi, in special cei care traiesc cu grija zilei de maine stau acasa intre betoanele incalzite de soarele dogoritor, incercand sa afle cat le-a mai ramas din bruma de bani pe care o capata lunar din orice sursa. ... citeste toata stirea