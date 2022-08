Romeo Vatra, director pe 4 ani la Aeroportul Iasi. A dat concurs

Noul Director General al R.A. Aeroportul Iasi este, incepand de astazi, 11.08.2022, domnul Romeo Vatra, desemnat in functie pentru un mandat de 4 ani, in urma concursului organizat marti, 09.08.2022. Romeo Vatra a asigurat interimatul la conducerea aerogarii din luna septembrie a anului trecut.De asemenea, de astazi si-au luat functiile in primire si ceilalti trei directori din cadrul aeroportului: Vasile Stoicea - Director Operatiuni Aeroportuare, Nicoleta Alexandrescu - Director Economic si ... citeste toata stirea