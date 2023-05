Alianta pentru Unitatea Rromilor (AURr) Iasi a organizat marti, 2 mai 2023, un protest in fata Prefecturii Judetului Iasi, opunandu-se Legii PLX 145/2023. Membrii AURr considera ca legea nu este transparenta si nu inteleg motivele pentru care copiii ar fi luati de langa familie.Prin Proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie "sunt stabilite norme clare in baza carora va fi realizata interventia autoritatilor administratiei publice locale in ... citeste toata stirea