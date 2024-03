Rulota cu numar de inmatriculare fals, descoperita in trafic de politistii de frontiera ieseni

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la control un ansamblu rutier format dintr-un autoturism si o rulota care avea aplicate placute cu un numar de inmatriculare ce apartinea altui autovehicul.In data de 12 martie a.c., in jurul orei 07.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, un cetatean din Republica Moldova, in varsta de 36 de ani, ... citește toată știrea