"Rusan bombatu". O mie de azeri ingroziti de razboi au trecut ieri prin Iasi. Ce au povestit?

Peste 1000 de suflete au ajuns ieri in Iasi reusind sa scape din infernul razboiului din Ucraina. Majoritatea azeri, dar si ucraineni. Toti purtand in priviri si in glas groaza bombardamentelor din inima tarii vecine, chiar si dupa doua zile de fuga pe tren.Declaratia ISU:Gara Cristesti Jijia este la 15 minute de Iasi si arata ca dupa razboi. O cladire cenusie, scorojita, cu doua - trei birouri la parter. In rest, la geamurile prafuite de la etajele superioare, zaceau cearsafuri atarnate la ... citeste toata stirea