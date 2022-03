Rusia vrea sa razbune memoria soldatilor ale caror morminte dintr-un cimitir din Iasi au fost marcate cu simbolurile invadarii Ucrainei

Seful Comitetului rus de Investigatii, Aleksandr Bastrikin, a dispus marti seara inceperea unei anchete in legatura cu vandalizarea mormintelor soldatilor sovietici inhumati in cimitirul din comuna ieseana Motca, informeaza agentia de presa rusa de stat TASS, citata de Agerpres. "Aleksandr Ivanovici Bastrikin a dispus Comitetului de Investigatii al Rusiei sa ia masuri pentru stabilirea identitatii celor implicati cu scopul ca aceste persoane sa fie aduse ulterior in fata justitiei conform legii ... citeste toata stirea