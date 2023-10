Ryanair urmareste sa-si dubleze afacerile pe piata poloneza aflata in crestere rapida si sa se extinda in Europa de Est in urmatorul deceniu, au spus directorii operatorului irlandez, concurand rivalul Wizz Air si deschizand un nou front in lupta dintre companiile aeriene cu discount, transmite Reuters.Ryanair urmareste sa-si dubleze afacerile pe piata poloneza aflata in crestere rapida si sa se extinda in Europa de Est in urmatorul deceniu, au spus directorii operatorului irlandez, concurand ... citeste toata stirea