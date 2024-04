Ryanair s-a suparat pe Aeroportul Iasi. Isi muta avioanele la Cluj si in Polonia

Decizia Aeroportului Iasi de a creste semnificativ taxele pare sa aiba consecinte negative. Compania aeriana Ryanair si-a revizuit planurile de extindere pe acest aeroport.Compania low cost irlandeza Ryanair isi va revizui planul de crestere pentru Aeroportul Iasi in sezonul de vara 2024. Motivul consta in decizia aeroportului de a implementa o crestere nejustificata a taxelor cu 25%. Ryanair a investit semnificativ in Iasi in ultimele 12 luni, transportand peste 250.000 de pasageri spre si ... citește toată știrea