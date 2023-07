O lucrare de arta, recent expusa la Iasi, a facut obiectul unei verificari a Curtii de Conturi a Romaniei (CCR). Institutia a solicitat de la Primarie documentele care au stat la baza organizarii expozitiei "O plimbare in parc" in Piata Unirii, in baza unei sesizari a senatoarei Diana Sosoaca.Potrivit CCR, costurile pentru expunerea lucrarii, inclusa in cadrul programului Romanian Creative Week 2023, au fost de 88.342 lei (inclusiv TVA). Contractul pentru realizarea expozitiei a fost semnat ... citeste toata stirea