S-a anulat licitatia pentru noua sala a sporturilor. Costuri mai mari cu 60%

Licitatia pentru construirea Salii Polivalente a fost anulata. Decizia a fost luata de conducerea Primariei dupa ce au fost actualizati indicatorii tehnico-economici. Refacerea devizului a dus la o crestere a costurilor de aproape 60%, de la 213 milioane lei la circa 340 milioane lei. Aceasta crestere a fost cauzata de majorarea preturilor la materiale de constructii, in special in ceea ce priveste otelul, cimentul si aluminiul.Aceste materiale au ponderea cea mai semnificativa in cazul ... citeste toata stirea