Un barbat din Ciurea a fost bagat dupa gratii deoarece nu a respectat interdictia de a se apropia de sotia lui. El a mers la ea si a facut scandal."Politistii Sectiei 2 Rurala Popricani efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, amenintare si incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie.Din investigatiile efectuate pana in ... citeste toata stirea