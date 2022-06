S-a aruncat cu fumigene si oua inspre participantii la marsul LGBTQ din Iasi (VIDEO)

Sute de persoane participa duminica dupa-amiaza la marsul Iasi Pride, in timp ce zeci de persoane participa la o contramanifestatie, scandand "Iasul nu-i Sodoma". Din grupul contestatarilor evenimentului, la un moment dat au fost aruncate fumigene si oua inspre participantii la mars.SURSA VIDEO:Romica Costica(FB)Asociatia Rise OUT organizeaza a doua editie a marsului Iasi Pride, la actiune fiind prezente sute de persoane. Participantii s-au adunat in fata Universitatii Alexandru Ioan Cuza, ... citeste toata stirea