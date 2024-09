S-a dat semnalul de curatenie in camine

Campusul "Tudor Vladimirescu" din Iasi a prins deja viata. 200 de studenti au venit sa ajute la curatenie inainte de inceperea noului an universitar. Tinerii se ocupa de toate treburile: varuit, vopsit, reparatii si alte asemenea. Leaga prietenii in acest timp si in plus sunt scutiti o luna de la plata cazarii.A devenit o traditie ca in toamna sa vina studentii sa isi faca singuri caminele frumoase. Anul acesta sunt mai multi ca niciodata, peste 200 de studenti. Se bucura ca pot sa ajute si ... citește toată știrea