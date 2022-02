S-a defectat statia de masurare a calitatii aerului din cea mai poluata intersectie a Iasului?

Dupa ce a transmis cateva zile valori foarte mari ale unor indicatori de poluare, cei de la Agentia de Protectie a Mediului au decis ca aparatura sa intre in service de verificare si recalibrare. In Podul de Piatra au fost contorizate pana acum cele mai multe depasiri ale nivelurilor limita ale unor poluanti atmosferici. Valori mari ale cantitatii de dioxid de azot in aer au fost semnalate si de celelalte statii, mai ales cea de la Tomesti.Statia de masurare a calitatii aerului IS 01, situata ... citeste toata stirea