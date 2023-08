De cateva saptamani, in judetul Iasi s-a deschis primul aqua park cu trei piscine cu tobogane pentru copii, la granita cu Republica Moldova, in comuna Victoria. Aqua Party e investitia unui om de afaceri cunoscut in Iasi, care detine si Indiana si restaurantul Moara de Foc, iar parcul acvatic pentru copii completeaza ansamblul mai vechi, pe care erau deja construite un restaurant, locuri de cazare si doua piscine. Pretul de intrare este, in weekend, de 80 de lei pentru adulti si copiii peste 10 ... citeste toata stirea