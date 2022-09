S-a deschis Tabara de Creatie "ConceptArt"

Casa de Cultura a Studentilor Iasi organizeaza, in perioada 5-10 septembrie 2022, la Muncel, cea de-a XV-a editie a Taberei de Creatie "ConceptArt", eveniment dedicat picturii si fotografiei. Aceasta activitate incurajeaza si promoveaza studentii pasionati de artele vizuale.Timp de cinci zile, studentii vor realiza lucrari de pictura si fotografie ce vor fi expuse in cadrul unui vernisaj ce va avea loc sambata, 10 septembrie 2022, ora 17:00 pe foaierul institutiei noastre."Tabara are scopul ... citeste toata stirea