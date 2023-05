Iasul reprezinta, astazi, pentru mii de ucraineni, a doua casa. Familiarizati deja cu locul si traiul de aici, tot mai multi cetateni ucraineni se afla acum in cautarea unui loc de munca.Daca la inceputul lunii martie erau doar 44 cetateni ucraineni in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Iasi, la inceputul lunii mai, numarul acestora aproape ca s-a dublat. In prezent exista 81 de ucraineni stabiliti in Iasi ce isi cauta un loc de munca si care sunt in evidenta ... citeste toata stirea