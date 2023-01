S-a dus cu coasa la bar. Amintirile despre tatal sau au facut prapad: s-a lasat cu puscarie

Iesit cu coasa in apropierea unui bar din sat, un iesean din Macaresti si-a amintit ca tatal sau avusese un conflict cu crasmarul. L-a atacat pe acesta prin surprindere, lovindu-l cu salbaticie pana ce au intervenit oamenii aflati in apropiere. Cercetat initial pentru tentativa la omor, agresorul a fost condamnat doar pentru lovire sau alte violente, dar va ajunge dupa gratii.Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 10 iunie 2020. In jurul orei 21.30, Lucian B. a mers la barul administrat de ... citeste toata stirea