S-a facut Jandarmeria ieseana de ras la Filarmonica? Meloman amendat dupa ce a admonestat doua tinere care se harjoneau si deranjau sala la concert

Un meloman a fost amendat pentru ca a cerut liniste. Deranjat de harjoana a doi copii in timpul unui concert al Filarmonicii, acesta a intervenit pentru a-i determina sa se astampere. S-a ales cu o amenda din partea jandarmilor, culmea, pentru "tulburarea linistii publice".Faptele s-au petrecut la inceputul lui septembrie anul trecut, cand Filarmonica a organizat concertul coral "Don't stop the music!", in Amfiteatrul Palas. Abonat de zeci de ani la spectacolele Filarmonicii M.D.C. a mers la ... citeste toata stirea