Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Cuza Voda" din Iasi a fost incadrat in categoria a II-a de acreditare de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, dupa o evaluare a tuturor serviciilor oferite de unitatea medicala. Conform conducerii spitalului, maternitatea se incadreaza la cel mai mare nivel oferit pana acum de ANMCS unei unitati medicale din Romania, obtinand un punctaj de 90,81%. In opinia acestora, in prima categorie vor putea intra "spitalele ... citeste toata stirea