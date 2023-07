Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat faptul ca exista zece parohii vacante pentru care preotii din Arhiepiscopia Iasilor pot sa-si depuna dosarul, sa se transfere, daca indeplinesc conditiile necesare. O surpriza pe aceasta lista este o parohie-mamut, nou construita in inima municipiului Botosani, care poarta hramul "Sf. Cuv. Teodora de la Sihla". Este una dintre cele mai mari parohii care a fost disponibila in sistemul de transferuri in ultimii ani, cu 1.507 familii arondate, dar care a ... citeste toata stirea