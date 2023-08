Cea mai mare leafa in oras, conform statisticilor CJP Iasi, este acum de 19.000 de euro, iar pe locul zece se afla un iesean platit cu 13.800 euro, sume brute * anul trecut, cel mai bine platit era un ieseni care incasa 30.000 de euro, in vreme ce ocupantul locului zece avea in jur de 22.000 de euro brutConform ultimelor date oficiale, iesenii au ajuns sa ridice un salariu mult mai bun fata de alte zone si chiar peste media pe intreaga Romanie.O statistica recenta publicata de Institutul ... citeste toata stirea