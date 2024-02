S-a plans de vecin, dar pana la urma trebuie sa ii plateasca avocatul. Propria ei filmare a tradat-o

Doua familii din Targu Frumos si-au adus rufele la spalat in fata judecatorilor. Una dintre parti a cerut despagubiri pentru "amenintari si dezonoare in public", aduse de un vecin. Proba video propusa instantei parea a arata insa ca altii ar fi trebuit sa fie paratii.In octombrie 2022, Maria I. s-a adresat Judecatoriei Pascani cu o plangere indreptata impotriva unuia dintre vecini, Gheorghe B. Conform plangerii, cu doua luni inainte, vecinul, aflat in stare de ebrietate, ar fi coborat de la ... citește toată știrea