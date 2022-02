S-a sinucis aruncandu-se in fata unei masini: tocmai venise de la munca

Un barbat din comuna Baltati a incheiat socotelile cu viata ieri-dimineata, aruncandu-se in fata unei masini. Incidentul a avut loc intre localitatile Valea Oilor si Podisu.Barbatul, in varsta de 44 de ani, fusese la munca la munte, ca cioban, si venise acasa de cateva zile. Acesta locuia singur intr-o casa darapanata. Politistilor le-a fost foarte greu sa il identifice pe barbat deoarece era desfigurat."In aceasta dimineata, in jurul orei 6.30, am fost sesizati despre un accident rutier ... citeste toata stirea