S-a stins din viata profesorul universitar Dimitrie Alexa, unul dintre fondatorii Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) anunta, cu regret, moartea domnului prof. univ. dr. ing. emerit Dimitrie Alexa, personalitate marcanta a electronicii de putere din Iasi si din Romania. Fauritor de scoala, profesorul a facut parte dintr-un grup exceptional de dascali care au pus bazele Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI), facultate pe care a si condus-o in perioada 1992 - 2000. Redam, in continuare, mesajul de "In Memoriam" al ... citeste toata stirea