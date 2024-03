S-a trezit cu un excavator si o echipa de muncitori in curte, trimisi sa faca drum asfaltat. A sunat la 112

In prima zi de martisor, un iesean s-a trezit pe proprietatea sa cu un excavator si cu o echipa de muncitori care au inceput sa-i sape proprietatea, hotarati sa faca acolo un drum asfaltat. Disperat, omul le-a cerut sa intrerupa lucrarile, dar nici muncitorii, nici politistul chemat sa constate incidentul nu l-ar fi bagat in seama, sugerandu-i, in schimb, sa discute el insusi cu primarul din Dumesti.Sperietura ieseanului este de inteles: abia a reusit sa obtina in instanta schimbarea ... citește toată știrea