S-a trezit in casa cu un hot cu un cutit in mana care intrase prin balcon

Surprins pe cand abia intrase la furat intr-un apartament, hotul nu a vrut sa fuga chiar cu mana goala. A insfacat un rucsac si a fugit pe unde intrase.Faptele s-au petrecut in seara zilei de 9 iulie 2020. In jurul orei 18.30, C.R. abia se intorsese acasa, in apartamentul in care locuia cu doi colegi de serviciu. A auzit usa balconului deschizandu-se, dar nu si-a facut griji. Usa era amenajata pentru accesul in locuinta din exterior, iar la acea ora urmau sa se intoarca acasa si colegii. ... citeste toata stirea